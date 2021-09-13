Виктор Кашшаи покидает пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Решение о его уходе принято. Стороны приняли взаимное решение», – сообщает источник РБК.

Слухи об уходе Виктора Кашшаи ходили с июня 2021 года. Российский футбольный союз был недоволен работой венгенского специалиста.

Виктор Кашшаи стал главой судейского департамента РФС в январе прошлого года. Он сменил на посту Александра Егорова.

Кашшаи завершил карьеру арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В том же году он работал на финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1.