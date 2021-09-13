Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил свои мысли после крупной победы над «Ньюкаслом» в 4-м туре АПЛ. Матч завершился со счетом 4:1.

«Эдинсон и Криштиану – известные бомбардиры, и у них есть голевое чутье и чувство того, когда нужно прийти в штрафную и что может произойти», – высказался Сульшер после мнения репортера о том, что Роналду и Кавани могут забить много мячей с короткой дистанции.

По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед» футболисты обладают достаточным опытом, чтобы понимать, в каком месте нужно находиться, чтобы забить гол.

Сульшеру понравились действия Криштиану перед последним голом «Манчестера»: «Он отошел назад и открыл пространство для Антони и Джесси, чтобы они могли комбинировать в центре». Марсьяль и Линград отлично справились с созданием моментов по мнению главного тренера.