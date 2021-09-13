Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о прокате произвольной программы Александры Трусовой в Челябинске.

Слова Гончаренко цитирует портал «Матч ТВ». Тренер назвала выступление Трусовой запредельным космосом и отметила, что фигуристка может реально посоревноваться с Нейтаном Ченом. «И ещё будет вопрос, кто кого, зная Сашин характер. Молодец!», — отметила Гончаренко, добавив, что с произвольной программой Трусовой попали в точку, и ей музыка и постановка очень идут.

«Что касается прыжковой части, то это вообще без комментариев. Хочется пожелать Саше, чтобы она все это делала. Не надо больше, этого достаточно вполне. Самое главное, чтобы ей удалось и с настроением», — сказала Гончаренко, пожелав Трусовой удачи в олимпийском сезоне.