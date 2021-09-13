Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как он провёл день, который завершился его победой на Открытом чемпионате США по теннису.

В эфире канала Eurosport Россия Медведев отметил, что в день финала он мог встать в 7 утра и думать целый день о том, как ему победить.

«Я посмотрел «Формулу», Ферстаппен и Хэмилтон, нереальная авария, я стал любить «Формулу» года три назад, почти не пропускаю гонки. Потом я посмотрел «Лидс» – «Ливерпуль», у меня Трент там пас отдал, Рафинья у меня ничего не сделал», — сказал Медведев, добавив, что ему нравится расслабляться и так он поддерживает связь с друзьями.

«У меня нет такого, что если я не выиграю 20 «Шлемов» за карьеру, моя жизнь будет не удавшейся и я в 35 лет буду расстроен, что я чего-то не добился», — сказал Медведев, добавив, что он не забывает и об обычной жизни.