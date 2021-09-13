Французский полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте не сможет сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».

Об этом сообщил главный тренер «Челси» Томас Тухель.

«Нголо уже два дня тренируется с нами, но матч Лиги Чемпионов — это немного рановато для него. Мы надеемся, что он будет на 100 процентов готов сыграть против «Тоттенхэма», — сообщил Тухель, чьи слова цитирует портал Football.London.

Ранее Н’Голо Канте пропустил игру «Челси» с «Астон Виллой» в последнем туре АПЛ, а также не ездил в сборную Франции, поскольку повредил пах в игре против «Ливерпуля».

Напомним, встреча «Зенита» и «Челси» состоится в Лондоне завтра, 14 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж».