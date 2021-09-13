Генеральный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный прокомментировал слухи в греческих СМИ о том, что клуб заинтересован в подписании экс-игрока московского ЦСКА Майка Джеймса.

Слова Церковного цитирует портал «Спорт-Экспресс». Гендиректор клуба подчеркнул, что состав «Зенита» на сезон-2021/22 уже был окончательно сформирован более месяца назад.

«Все новости о нашем интересе к свободным агентам в данный момент и в ближайшем будущем не соответствуют действительности», — подчеркнул Церковный.

Напомним, в это межсезонье баскетбольный «Зенит» подписал сразу восемь новичков, при этом на данный момент в клубе есть 9 иностранных баскетболистов. Для участия в Единой лиге ВТБ можно будет заявить 8 иностранных игроков.