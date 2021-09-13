Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

В своём «Инстаграме» фигуристка выложила несколько снимков с выступлений в Челябинске, в том числе и фото, на которых к её ногам на лёд летят плюшевые мишки.

«Спасибо моим любимым болельщикам за такую невероятную поддержку. Вы самые лучшие», — написала фигуристка.

Напомним, Анна Щербакова была вынуждена выступать на контрольных прокатах сборной России в Челябинске без четверных прыжков. На сборах в Новогорске фигуристка травмировала палец ноги и пока все еще набирает форму к сезону.