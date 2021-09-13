В эти футбольные выходные в российском чемпионате случилось много интересного. Александр Кержаков продолжает огорчать Москву, а в судейском корпусе — снова перестановки. Основные события 7-го тура РПЛ в кратком обзоре от Nevasport.

Отставка тура: Виктор Кашшаи

Пусть Кашшаи и не относился напрямую к Российской Премьер-лиге, его уход пропустить нельзя. Полтора года венгр трудился на благо российского футбола в качестве главы судейского комитета РФС. Судейских скандалов за это время в России не поубавилось, вспомнить хотя бы «Проверим, проверим». Теперь главным кандидатом на его пост, по данным СМИ, является Милорад Мажич из Сербии.

Дебют тура: Андерс Дрейер из «Рубина»

Датский хавбек «Рубина» Андерс Драйер, похоже, не заметил проблем с адаптацией в РПЛ. Первым же касанием мяча в новой лиге он забил: гол в ворота «Урала» случился уже на второй минуте матча, причём удар полузащитник нанёс пяткой. На этом Драйер не остановился и во втором тайме добил «Урал», отправив в сетку ворот Ильи Помазуна ещё два мяча. Кажется, «Рубин» может быть доволен трансфером за 7 миллионов евро.

Спасение тура: сейв вратаря «Нижнего Новгорода» Артура Нигматуллина

Голкипер «Нижнего» Артур Нигматуллин героически вытащил пенальти в самой концовке матча против «Динамо» и принёс команде Александра Кержакова 3 очка в выездной игре против московской команды. К точке в решающий момент подошёл Клинтон Н’Жье — но вратарь оказался сильнее.

Ассистент тура: Артем Дзюба (2 паса в матче с «Ахматом»)

Форвард Артем Дзюба в этом сезоне пока только ассистирует: на счету нападающего уже три голевых паса, из которых два он сделал в матче с «Ахматом». В прошлые выходные Артем помог забить бразильцам Венделу и Малкому. Мог забить сам — но свой стопроцентный момент не реализовал.

Бомбардиры тура: Андерс Дрейер (3 мяча), Франсуа Камано (2 мяча)

В этот пункт включим не только удачно дебютировавшего датчанина из «Рубина» (хотя он забил в туре больше всех), но и вернувшегося из Гвинеи в целости и сохранности Франсуа Камано. В начале прошлой недели форвард «Локо» ещё не знал, сможет ли он вернуться в Москву и вообще выехать куда-то из страны, в которой случился военный переворот, а в субботу в игре против «Крыльев» сумел отличиться целых два раза и принести команде победу.

Неудачник тура: «Краснодар»

В первом тайме матча с «Ростовом» футболисты «Краснодара» собрали комбо клуба-неудачника. Сначала они забили сами себе (постарался Урош Спайич), остались на поле вдесятером (удалился Гжегож Крыховяк), а затем не сумели сравнять счет с пенальти — промахнулся Реми Кабелла.

Во втором тайме команда Виктора Гончаренко все же сумела сравнять счёт: на 65-й минуте забил Эдуард Сперцян с передачи Алексея Ионова. Но если бы в первом тайме с «Краснодаром» не произошло столько злоключений, увозили бы из Ростова три очка.