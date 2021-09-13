Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлениях фигуристок на контрольных прокатах в Челябинске и предположил, почему Камиле Валиевой не удалась произвольная программа.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат». Тренера больше всего впечатлил прокат Трусовой.

«Я впервые видел пять четверных от девушки. Это такой уровень сложности программы… Меня это очень удивило в приятном смысле», — сказал тренер, подчеркнув, что ему хотелось бы, чтобы фигуристка сохранила такую форму до главных стартов сезона.

По мнению Жулина, насчёт Камилы Валиевой ещё рано делать какие-то выводы. «Сейчас лишь сентябрь – на пике формы надо быть в декабре, январе и феврале. Сейчас это скорее какие-то физические недоработки, чем нервы», – добавил тренер.