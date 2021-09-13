Алина Загитова выступала на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Фото МОК

Алина Загитова выступала на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Фото МОК

В сети набирает популярность видео с реакцией малыша на прокат произвольной программы российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане.

То выступление сделало Загитову олимпийской чемпионкой. Ролик с восторженной реакцией ребёнка появился в одном из фан-аккаунтов фигуристки в «Инстаграме».

«Алина, ты должна это видеть», — гласит подпись к ролику.

Загитова репостнула ролик себе в «сторис» с восторженными смайлами. Видео успела оценить лайком другая ученица группы Этери Тутберидзе — Дарья Усачева.

Напомним, Алина Загитова катала произвольную программу в олимпийском сезоне под балет «Дон Кихот». Фигуристка выступала в образе Китри в красной балетной пачке, эта программа стала фирменным знаком спортсменки.