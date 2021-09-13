Представители Международного Олимпийского Комитета заявили, что российской теннисистке Елене Весниной могут изготовить новые медали Олимпиад вместо тех, что у неё украли.

Слова представителей МОК цитирует портал РИА Новости.

«Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», – заявили в комитете.

Напомним, олимпийские медали — золото с Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и серебро с Игр-2020 в Токио у Весниной украли совсем недавно, пока теннисистки и ее мужа не было дома. Общий ущерб от ограбления дома пока не подсчитан.

В 2016 году Веснина стала олимпийской чемпионкой в женском парном разряде с Екатериной Макаровой, а в 2020-м взяла серебро в миксте с Асланом Карацевым.