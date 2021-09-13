Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мыслями насчёт грядущего матча против петербургского «Зенита» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Тухеля цитирует официальный сайт «Зенита».

Специалист отметил, что ему не хотелось бы оценивать собственные достижения, поскольку вместе с его штабом он старается быть лучшим, каким он только может быть. «Я делал это, когда был тренером команды U14 в академии, и я делаю это сейчас», — добавил тренер.

По словам Тухеля, если говорить о трофеях, то Лига чемпионов — это крупнейшее, что он выигрывал, однако ему кажется, что это было очень давно.

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно», — сказал Тухель.

Игра «Зенит» — «Челси» состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне.