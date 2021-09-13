Казанский «Рубин» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе казанской команды трижды отличился датский полузащитник Андерс Драйер. Новичку «Рубина» удалось отличиться на 2-й, 79-й и 90+1 минутах встречи, ему ассистировали Солтмурад Бакаев и Хвича Кварацхелия. Этот матч стал для Драйера первым в составе нового клуба.

Еще один гол в свои ворота забил защитник уральской команды Артем Мамин на 13-й минуте встречи.

«Урал» после 7 туров набрал только два очка и располагается на последней строчке в турнирной таблице. «Рубин» пока входит в топ-4 с результатом в 14 очков.