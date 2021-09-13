Экс-глава департамента судейства Российского футбольного союза, бывший футбольный арбитр Виктор Кашшаи получит сумму размером в три зарплаты после своего увольнения.

Информацию об этом сообщает портал Sport24.

Сегодня, 13 сентября, РФС опубликовал официальное объявление об уходе из организации Виктора Кашшаи. Как сообщают в СМИ, контракт с Кашшаи был рассчитан до конца текущего сезона, однако венгру не будут выплачивать неустойку за досрочное расторжение соглашения. Кашшаи получит лишь сумму размером в три заработных платы.

Согласно официальной версии, Кашшаи покинул свой пост из-за организационных изменений в РФС.

В РФС Виктор Кашшаи работал с зимы 2020 года, он сменил на этом посту Александра Егорова.