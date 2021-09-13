Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что у хавбека Вильмара Барриоса еще остаются шансы сыграть против «Челси» в Лиге чемпионов.

Слова Семака цитирует портал РИА Новости. Тренер отметил на пресс-конференции, что Барриос пока не прилетел и по действующему законодательству Великобритании он не может пересечь границу, однако у него еще есть шанс сыграть.

«Есть постановление правительства, которое позволяет некоторым категориям граждан пересекать границу. Надеемся, что ближе к обеду он сможет присоединиться и принять участие в игре», — сказал Семак.

Также тренер добавил, что на игру не прилетели Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Магомед Оздоев.

Напомним, матч «Челси» — «Зенит» состоится завтра, 14 сентября, в Лондоне на «Стемфорд Бридж».