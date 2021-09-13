Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об ожиданиях от матча с «Челси» в Лиге чемпионов и ответил на вопрос, как остановить форварда «синих» Ромелу Лукаку.

Слова Семака цитирует портал «Матч ТВ». По словам тренера «сине-бело-голубых», «Челси» — это один из сильнейших клубов Европы, состав которого хорошо укомплектован.

На вопрос журналиста о том, как остановить Лукаку, Семак заявил: «Будем сегодня вечером подробно разбирать и соперника в целом, и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами мало, главное восстановиться. А сегодня-завтра поближе познакомимся с «Челси».

Напомним, игра «Челси» — «Зенит» состоится завтра, 14 сентября, на арене «Стемфорд Бридж» в Лондоне.