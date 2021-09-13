Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме «Краснодар» забил в собственные ворота: на 29-й минуте мяч в сетку отправил Урош Спаич и вывел соперника вперед. Затем на 30-й минуте встречи вторую жёлтую карточку получил польский хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк, ему пришлось покинуть поле.

«Краснодар» мог сравнять счёт в концовке первого тайма, но Реми Кабелла не забил пенальти.

Во втором тайме «быки» все же сравняли счет: на 65-й минуте с передачи Алексея Ионова отличился Эдуард Сперцян.

«Краснодар» с 10-ю очками идет на 7-й строчке турнирной таблицы РПЛ, «Ростов» пока на 12-м месте с 6-ю очками.