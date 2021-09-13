Российский защитник казанского «Рубина» Илья Самошников покинул стадион «Центральный» в Казани на скорой помощи во время матча против екатеринбургского «Урала»

На 73-й минуте встречи Самошников получил травму, подвернув ногу. Медики «Рубина» увели футболиста с поля, держа его под руки. В игре Самошникова заменил 18-летний Константин Нижегородов.

Фотографию машины скорой помощи и информацию о том, что защитник «Рубина» уехал со стадиона именно на ней, сообщает телеграм-канал «Рубин Гудс». Пока информация о тяжести травмы игрока не сообщается.

Напомним, Илье Самошникову сейчас 23 года, он выступает за «Рубин» с января 2020 года. Ранее Самошников выступал за «Торпедо», «Шинник», московский «Арарат» и ещё ряд клубов. С 2021 года Самошников начал вызываться в сборную России по футболу.