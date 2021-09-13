Сербский специалист Милорад Мажич может возглавить судейский комитет Российского футбольного союза вместо венгра Виктора Кашшаи.

Информацию об этом сообщает портал «РБ Спорт».

Сегодня, 13 сентября, стало известно, что Виктор Кашшаи официально покинул свой пост. По данным СМИ, основной кандидат на эту должность — 48-летний Милорад Мажич.

В РФС, как сообщают в источнике, рассматривали еще две кандидатуры на замену Кашшаи, но сейчас они отпали. Руководство союза думало насчет приглашения голландца Бьорна Кёйперса или итальянца Николы Риццоли. Информацию об этом подтвердил экс-арбитр Игорь Федотов.

Напомним, Виктор Кашшаи проработал главой судейского комитета РФС полтора года, на этом посту он сменил российского специалиста Александра Егорова.