Чешский футбольный тренер, экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» против «Челси» в Лиге чемпионов.

Слова Петржелы цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«У «Зенита» нет никаких шансов против «Челси». Это одна из самых лучших команд в мире, петербуржцев ждёт крайне тяжёлый матч», — сказал тренер, добавив, что даже нет смысла играть от обороны, поскольку все равно «Челси» выиграет.

«На всех позициях у них очень сильные футболисты» — подчеркнул Петржела.

Напомним, игра «Челси» — «Зенит» пройдёт завтра, 14 сентября, на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне. По словам Сергея Семака, игру точно пропустят Магомед Оздоев, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, участие Вильмара Барриоса под вопросом.