Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о грядущем матче петербургского «Зенита» на старте Лиги чемпионов сезона-2021/22 против лондонского «Челси».

Слова Червиченко цитирует портал Metaratings.ru.

«Думаю, «Зенит» проиграет со счётом 1:3. Питерцы сильно удивят, если не пропустят больше трёх. В «Зените» три-четыре хороших игрока: два бразильца [Клаудиньо и Малком], Азмун, Дзюба вроде как проснулся», — сказал Червиченко, добавив, что также в составе «сине-бело-голубых» можно выделить Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого.

По мнению Червиченко, у «Челси» вся команда — это одни спошные звезды. «Они действующие обладатели Лиги чемпионов, класс игроков абсолютно разный. Да и «Челси» дома играет, англичане не упустят победу», — добавил эксперт.

Напомним, игра «Зенита» с «Челси» пройдёт завтра, 14 сентября, в Лондоне.