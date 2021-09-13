Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил трансферную кампанию клуба летом 2021 года.

Слова Семака цитирует портал Sports.ru.

«Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришел новый игрок, два, если берем вратарскую позицию. У нас нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо», — отметил тренер, добавив, что со стороны может быть виднее, стала команда сильнее или слабее.

По словам Семака, перед трансферным окном каждый тренер ставит задачи, чтобы команда стала сильнее, однако их не всегда получается выполнить. «Не только желание тренера имеет значение, но и возможности клуба. Существенных изменений у нас не произошло», — сказал Семак.

Напомним, Станислав Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте», а Клаудиньо — из «Ред Булла Брагантино».