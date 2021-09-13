Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, что пострадал, когда выполнял шуточное празднование после победы на Открытом чемпионате США по теннису.

Слова Медведева цитирует портал Sport24.

По словам теннисиста, оригинальные идеи для празднования у него есть всегда. «Празднование же точно не станет фишкой, потому что я сильно ударился, когда упал. У меня нога неплохо так болит, поэтому больше повторять это не буду», — сказал Медведев в ответ на вопрос, станет ли это традицией для него.

Напомним, после победы на US Open Даниил Медведев замертво рухнул на корт и высунул язык. Позднее он объяснил, что это повторение знаменитого шуточного празднования гола из игры FIFA.