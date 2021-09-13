Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и ледовых катков — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport:

Медведев выиграл US Open, не отдав Джоковичу ни сета в финале

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Медведев 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Джокович записал на свой счет шесть эйсов, три раза ошибся на подаче и сделал один брейк.

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». У «быков» были автогол, удаление и незабитый пенальти

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счётом 1:1. В первом тайме «Краснодар» забил сам себе — автогол на счету Уроша Спайича, во втором тайме счет сравнял Эдуард Сперцян.

«Рубин» разгромил «Урал» в 7-м туре РПЛ. У дебютанта Драйера — хет-трик

Казанский «Рубин» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе казанской команды трижды отличился датский полузащитник Андерс Драйер. Автогол — на счету защитника «Урала» Артема Мамина.

Виктор Кашшаи покинет пост главы департамента судейства РФС

Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства Российского футбольного союза. Официальная причина, по которой Кашшаи покинул свой пост — организационные изменения в самом РФС.

Отменен чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2022 года в Китае. ISU ищет нового хозяина турнира

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2022 года в китайском Тяньцзине был официально отменен. Информация об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). ISU в данный момент принимает заявки от других стран, которые могли бы принять турнир у себя в те же даты. Соревнования в Тяньцзине должны были пройти 17 по 22 января 2022 года. Решение о проведении турнира будут принимать 1 октября на совете ISU.