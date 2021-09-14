Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на предложение Дмитрия Свищева представить теннисиста Даниила Медведева к государственной награде.

Российский спортсмен стал победителем Открытого чемпионата США, в финале обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Журова предложила принять взвешенное решение, чтобы награждение Медведева не вызвало недоумения, почему другим спортсменам ничего не дают за подобные достижения.

«Я это говорю не потому, что Медведев недостоин награды. Нет. Просто это может вызвать резонанс. Есть определенные нормы и совокупность вклада спортсмена в развитие спорта — это включено в пункт «За заслуги». Помимо победы на Олимпийских играх атлет может получить награду за определенный вклад. Но давайте согласимся, что победа на одном турнире Большого Шлема, да еще и только вторая позиция в мировом рейтинге недостаточны для получения такой награды», — приводит слова Журовой «Спорт день за днем».

Напомним, российский теннисист занимает второе место в рейтинге АТР. Несколько раз у него была возможность обогнать Джоковича, но для этого надо было выигрывать один из предыдущих турниров «Большого шлема».

Победа на US Open для Медведева стала первой на таком уровне, раньше его лучшим достижением было завоевание трофеев на «Мастерсах» и победа в финале Итогового турнира АТР. В этом сезоне Даниил также поборется на Итоговом турнире, он уже обеспечил себе место в числе участников.