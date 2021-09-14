Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо», — приводят слова Блаттера «Известия».

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «8+17», разрешающий включать в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, которые могут одновременно находиться на поле.

В конце августа стало известно, что РПЛ поддержала идею РФС по проведению комплексной реформы отечественного футбола. Практически все клубы лиги выступили за то, чтобы формат лимита был изменен.