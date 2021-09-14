Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Я думаю, команда чувствует себя хорошо. Лига чемпионов — это праздник для нашего футбола, для ребят, для команды, поэтому готовимся в привычном режиме. Самая важная задача для нас — хорошо восстановиться после прошедшего матча и быть готовыми к завтрашнему», — сказал Семак в интервью клубной пресс-службе.

Специалист подчеркнул, что не считает игру с «Челси» вызовом для «Зенита», несмотря на то, что команда сейчас является одной из самых сильных в Европе.

«Можно ли считать матч вызовом для «Зенита»? Это такая же игра с очень сильным хорошим соперником в Лиге чемпионов, с командой, которая выиграла этот турнир в прошлом году. Конечно, это здорово, это замечательно. Но бросать кому-то вызовы я бы не стал» — сказал Семак.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.