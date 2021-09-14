Петербургский «Зенит» встретится с «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Накануне матча сине-бело-голубые провели первую тренировку на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Пресс-служба клуба показала фоторепортаж с занятия.

Игра состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

«Зенит» подошел к сегодняшней встрече с серьезными кадровыми потерями: из-за повреждений не сыграют защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев. Скорее всего, встречу пропустит и полузащитник Вильмар Барриос, который еще не получил визу, так как находился в расположении сборной Колумбии.

В составе «Челси» сегодня на поле не выйдут полузащитники Н’Голо Канте и Кристиан Пулишич.