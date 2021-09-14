Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не участвовала во встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

Спортсменка пояснила, что в легкой атлетике сезон не заканчивается Олимпийскими играми, и ей нужно было отправляться на следующие соревнования.

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль, опередив австралийку Николу Макдермотт и украинку Ярославу Магучих. В сентябре россиянка одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, оставив позади тех же соперниц.