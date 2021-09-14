Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп поделился ожиданиями от предстоящего матча «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов.

«Как остановить Лукаку? Ох, я не знаю. Ха-ха, может, запереть его в раздевалке? Лукаку в сумасшедшей форме. Силен, мотивирован. «Челси» не хватало такого нападающего, который всегда знает, где будет мяч, и прекрасно реализовывает моменты», — приводит слова Реднаппа «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, бельгийский форвард сейчас выглядит даже лучше, чем во время игры за «Манчестер Юнайтед». Тренер уверен, что «Зениту» не удастся остановить Лукаку, и он забьет пару голов в ворота петербуржцев.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

