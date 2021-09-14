Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий прокомментировал поражение от России (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы.

По мнению спортсмена, команде помешала возникшая вокруг матча шумиха и новости о премии, которую игроки получат в случае победы. Украинским волейболистам, напомним, обещали гонорар в размере 10 млн грн (более 27 млн рублей) за победу над Россией.

«Думаю, большинство воспринимали матч так, что его нужно выиграть. Конечно, это была бы победа больше для украинцев, для нашей страны, для тех людей, которые на Востоке Украины.

Такого прямо чёткого политического подтекста не было, потому что это что-то вроде приложения. Мне кажется, у каждого было — патриот или не патриот. Больше мы настраивались на то, что наша команда приехала сюда выигрывать медали», — цитирует Плотницкого Tribuna.com.

Напомним, украинцы завершили выступление на чемпионате Европы, а сборная России во главе с Туомасом Саммельвуо вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Польши. Матч состоится сегодня, 14 сентября, в Гданьске.