Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Юлия Липницкая, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приглашены на праздничный концерт, посвященный 50-летию школы «Самбо-70».

Торжество состоится 24 сентября в Государственном Кремлевском дворце. За всю историю школа «Самбо-70» подготовила более 40 тысяч спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

В число воспитанников школы входят гимнастки Мария Пасека, Виктория Листунова, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, дзюдоисты Александр Михайлин и Дмитрий Носов и другие спортсмены. Все они приглашены принять участие в праздничном концерте.

«На юбилейном мероприятии почетным гостям, друзьям, выпускникам и учащимся «Самбо-70» будет представлена программа о неповторимой истории легендарной школы, ее традициях и личностях», – гласит анонс торжества.