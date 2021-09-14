Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина поделилась эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент наградил российских призёров Олимпиады-2020 в Токио в прошедшие выходные.

Путин вручил спортсменам ордена, а потом все выпили по бокалу шампанского и пообщались. Владимир Владимирович вспомнил о сломанном в юности носе и рассказал, что любит плавать кролем.

«А ещё у Владимира Владимировича очень тёплое рукопожатие и невероятно приятная энергетика. И мне почему-то кажется, что он всё-таки плачет…Иногда», – поделилась эмоциями от встречи Шурочкина в своём Instagram.