Итальянский скаут Лука Каттани скоро может стать спортивным директором «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Источник сообщает, что жена Федуна – Зарема Салихова, лично знает специалиста. Летом она провела с ним консультации.

Пресс-аташе красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал, что в «Спартаке» рассматривают итальянца на должность спортивного директора в клубе, но пока об именах говорит не стоит. По словам Зеленова выбирать специалиста будут тщательно.

Сейчас должность спортивного директора в «Спартаке» свободна.

По итогам семи туров в РПЛ «Спартак» занимает 8-ю строчку, в активе красно-белых 10 очков.

В следующем туре, 20 сентября состоится матч ЦСКА – «Спартак». Начало в 19.30 по московскому времени.