Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит не менее месяца из-за травмы, полученной в матче с «Осасуной» в четвертом туре чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, футболист выбыл на срок от четырех до шести недель. У него диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

Напомним, Черышев попросил замену в добавленное к первому тайму время. Он покинул поле, держась за колено, вместо него в игру вступил Димитри Фулкье. «Валенсия» одержала победу со счетом 4:1.

В стартовавшем сезоне Черышев принял участие в четырех матчах за «Валенсию» и записал на свой счет одну голевую передачу. Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до июня 2022 года.

В пятом туре Ла Лиги «Валенсия» сыграет с мадридским «Реалом» 19 сентября.