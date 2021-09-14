Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» заключил контракт с 27-летним сербским игроком Николой Ивановичем.

Спортсмен играет на позициях тяжелого форварда и центрового. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

Ранее Йованович выступал в D-лиге, Евролиге, Еврокубке и Лиге чемпионов. Сербский баскетболист играл «Црвену звезду», итальянский «Тренто» и боснийскую «Игокею».

В прошлом сезоне в составе «Игокеи» форвард дошел до стадии топ-16 Лиги чемпионов. Никола выходил на паркет в десяти матчах. Он отметился девятью набранными очками.

В «Нижнем Новгороде» сербский баскетболист будет выступать под номером 32.