Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов объяснил причины спада в игре.

Футболист связывает плохие результаты с коронавирусом: «Я не просто переболел – я лежал в больнице, у меня было 32% поражения лёгких.»

Высокая температура у футболиста держалась около пяти дней. Сулейманову каждые два часа ставили капельницы, по другому она не сбивалась.

В сентябре «Краснодар» отдал Шапи в аренду в «Гиресунспор». Контракт россиянина с турецким клубом рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Сулейманов играет за «Краснодар» с 2017 года. В прошлом сезоне от вышел на поле в 27 матчах, забил 4 гола.

По итогам четырех туров «Гиресунспорт» находится на последней строчке турнирной таблицы. Команда не набрала ни одного очка.