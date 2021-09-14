Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, что позволило его подопечному обыграть в финале US Open Новака Джоковича.

Специалист заявил, что ранее Даниил не мог настроиться на матчи. Особенно тяжело давались встречи с сильными оппонентами.

Однако к встрече с Новаком Джоковичем российский теннисист смог собраться: «Но в этот раз он был голов к бою. На финал у нас было несколько стратегий», – цитирует Сервара ATP.

Тренер дал установку играть по центру. Это позволило тратить меньше сил и не открывать углы.

Жиль Сервара отметил, что большую роль в победе сыграла хорошая подача. Её специально отрабатывали на тренировках.

Даниил Медведев в финале US Open обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.