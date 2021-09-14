Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел в лидеры по размеру ущерба, нанесенного команде в результате аварий.

После столкновения с Льюисом Хэмилтоном на этапе Гран-при в Монце ущерб от действий Ферстаппена превысил 4 млн долларов за сезон-2021.

Второе место в этом списке занимает гонщик «Хааса» Мик Шумахер, на починку машины которого ушло уже 3,243 млн долларов. Замыкает первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса» с ущербом в 3,021 млн.

В топ-5 также входят пилот «Феррари» Шарль Леклер (2,560 млн) и гонщик «Уильямса» Николас Латифи (2,294 млн). Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», располагается в середине рейтинга, на ремонт его болида потрачена 901 тыс долларов.

Наименьший ущерб своей команде нанесли боевые пилоты «Альпин» Эстебан Окон (370 тыс) и Фернандо Алонсо (170 тыс).