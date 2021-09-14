Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева будет комментировать соревнования на Первом канале.

«Планы на будущее? Есть ряд идей, но пока не буду о них рассказывать. Ещё мне предложили комментировать соревнования этого сезона на Первом канале. Будет интересный для меня опыт, посмотрим, что получится», — цитирует Медведеву «Бизнес-Online».

Ранее стало известно, что Медведева приглашена для участия в праздничном концерте в честь юбилея школы «Самбо-70», который состоится 24 сентября в Кремлевском дворце.

Напомним, Медведева в сентябре прошлого года вернулась в группу Этери Тутберидзе, но не выступала на соревнованиях из-за проблем со здоровьем. К сезону-2021/22 она не готовилась, так как сосредоточилась на ледовых шоу.