Лыжница сборной России Юлия Ступак поделилась с подписчиками новой фотографией.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка попросила оценить её стиль. «Ну что, есть тут такие, кто заценил мои кожаные штаны? А то мужу не зашло как-то. Как говорится, фешн из май профешн», — написала Ступак.

Напомним, в минувшем сезоне Кубка мира Ступак вернулась на международную арену после паузы в связи с рождением ребенка. Она замужем за лыжником Никитой Ступаком, в январе 2020 года у них родился сын Арсений.

26-летняя Ступак (в девичестве Белорукова) — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. В сезоне-2020/21 Юлия заняла второе место в общем зачете многодневки «Тур де Ски».