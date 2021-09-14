Руководство «Барселоны» заинтересовано в трансфере 18-летнего полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об это сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян в Telegram-канале.

По словам Арустамяна, скауты испанского клуба впечатлены дебютом футболиста в сборной России. Они несколько раз посещали матчи «Динамо» в Москве, чтобы оценить игру Захаряна. Скауты «Барселоны» остались довольны увиденным.

Представители «Барсы», по словам Арустамяна, готовы к переговорам с российским клубом и самим игроком. «Они могут состояться в ближайшие недели», – пишет спортивный журналист.

Трансфер 18-летнего полузащитника в «Барселону» может состояться уже следующим летом.