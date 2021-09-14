Петербургский «Зенит» опубликовал новый видеоролик в день первого матча группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня, 14 сентября, сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Челси».
Видео: ФК "Зенит" pic.twitter.com/BGYysv3JAr
— Великий Твитсби (@greattvetor) September 14, 2021
Матч будет проходить в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
Помочь «Зениту» в сегодняшнем матче точно не смогут защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев. Под вопросом остается участие хавбека Вильмара Барриоса, который недавно вернулся из сборной Колумбии.
Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Его ассистентами выступят Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный судья — Кшиштоф Якубик
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