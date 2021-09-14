Московский «Спартак» на своем поле примет польскую «Легию» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступят Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным рефери назначен Милош Бошкович.

Напомним, команды выступают в группе С. Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет с итальянским «Наполи», в третьем — примет английский «Лестер Сити».

Россию в Лиге Европы также представляет московский «Локомотив», он попал в группу Е к «Лацио», «Марселю» и «Галатасараю».