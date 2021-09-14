Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о возможных реформах в Российской Премьер-Лиге.

Ветеран считает, что все изменения носят характер косметических мер. Они не похожи на серьезное реформирование: «Это не изменит сути того, что происходит у нас в футболе. Все глубинные проблемы заложены у нас в детско-юношеском футболе».

По мнению Филимонова, чиновники понимают суть проблемы, но «никто не хочет глубоко копаться». Можно устанавливать и отменять лимиты, меня систему игры, но вряд ли это поможет. В первую очередь отечественные футболисты должны быть сильнее легионеров среднего уровня.

Ранее аналитическое агентство Hypercube предложило РЛП отменить лимит на легионеров и перейти на швейцарскую систему проведения турнира. Сейчас в России действует лимит на легионеров. Он подразумевает наличие максимум восьми иностранцев в заявке.