В рамках группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 15 сентября, состоятся восемь матчей. Матчи «Бешикташ» — «Боруссия» и «Шериф» — «Шахтер» начнутся в 19:45 по московскому времени, все остальные встречи стартуют в 22:00.

Группа А, 1 тур

В рамках группы А бельгийский «Брюгге» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен», игру обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. В параллельном матче «Манчестер Сити» дома встретится с «РБ Лейпциг».

Группа В, 1 тур

В группе В сегодня состоится противостояние «Ливерпуля» и «Милана», встреча пройдет в Англии на стадионе «Энфилд». В то же время мадридский «Атлетико» на своей арене примет «Порту».

Группа С, 1 тур

В Стамбуле в 19:45 начнется встреча между местным «Бешикташем» и дортмундской «Боруссией» в рамках группы С. Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В 22:00 в Лиссабоне будет проходить матч «Спортинг» — «Аякс».

Группа D, 1 тур

В 19:45 в рамках группы D молдавский «Шериф» на своем поле примет донецкий «Шахтер», а в 22:00 «Интер» на «Сан-Сиро» сыграет с мадридским «Реалом».