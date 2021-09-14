Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прилетел в Лондон, чтобы помочь своей команде в матче с «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Такой информацией располагает «Спорт-Экспресс», но официального заявления со стороны клуба пока не было. Источник утверждает, что «Зенит» и РФС смогли решить вопрос с допуском Барриоса в Великобританию.

Ранее британское правительство и ФИФА разрешили Малкому, Клаудиньо и Барриосу сыграть в Лондоне, но колумбиец мог пропустить матч из-за правил карантина. Так как футболист находился в Колумбии, которую британцы относят к красной ковидной зоне, он должен был пройти 10-дневный карантин, но не успел сделать это, поскольку играл за сборную 10 сентября.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 мск.