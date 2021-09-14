Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев с «Челси» на старте Лиги чемпионов. Ранее специалист уже говорил, что у сине-бело-голубых не будет шансов зацепиться за очки.

«Я не занимаюсь травлей «Зенита», вам кажется. Поймите, я так говорю, потому что из года в год повторяется определенный ряд действий. Это можно назвать циклом: после жеребьевки все обсуждают шансы «Зенита» в Лиге чемпионов, игроки обещают выкладываться на поле по максимуму, отмечают важность турнира. Но потом случается провал, и все закрывают глаза, оправдываются и ждут новую Лигу чемпионов», — приводит слова Петржелы Sport24.

Тренер подчеркнул, что действительно не верит в «Зенит» в предстоящем матче. По словам Петржелы, он не желает своей бывшей команде поражения, а просто старается быть честным перед собой, ведь «Челси» на сегодняшний день является одной из лучших команд в мире.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится сегодня, 14 сентября, в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 по московскому времени.

Помочь сине-бело-голубым не смогут защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев.