Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара дал комментарий по поводу победы российского теннисиста и его участия в следующих турнирах.

Специалист не считает матч с Новаком Джоковичем лучшим в карьере Медведева. Сыграло роль и стечение обстоятельств. В конце добавилось немного остроты после упущенного брейка, но уверенность в победе подопечного осталась.

По мнению Жиля Сервара после победы на US Open Медведев будет считаться фаворитом на любом турнире. Для того, чтобы побеждать, ему нужно прибавлять в мастерстве.

«На «Уимблдоне» у него не меньше шансов, чем здесь, за счёт подачи, низкого отскока и мощных ударов», – считает тренер. На грунте Медведеву сложнее, но команда верит в него.

Напомним, вчера российский теннисист победил Новака Джоковича в финале US Open.