Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к защитнику Марио Фернандесу, завершившему карьеру в национальной команде.

«Спасибо, Марио! Ты лучший! Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно… чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин на своей странице в «Инстаграме».

Также тренер обратился к игроку на португальском языке: «Спасибо за всё, упрямый!»

Напомним, Фернандес дебютировал в сборной России в сентябре 2017 года после получения российского паспорта. На его счету 33 матча и пять мячей за национальную команду.

Защитник принял участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала, а также сыграл на Евро-2020, где команда не вышла в плей-офф.